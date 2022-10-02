Вы везде, где грозит враг, – Зеленский вручил награды военным Сил ТрО

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Сил территориальной обороны ВСУ по случаю их профессионального праздника. Глава государства вручил им государственные награды.

Зеленский подчеркнул, что бойцы терробороны демонстрируют всенародный характер сопротивления захватчикам в войне за независимость Украины. Вся страна сейчас объединена в борьбе, потому мы обязательно победим.

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Зеленский наградил бойцов терробороны

Президент отметил, что весь народ защищает государство от полномасштабной агрессии России:

и те, кто решил посвятить жизнь служению государству с оружием в руках,

и те, кто в своей жизни до 24 февраля получил разные профессии, занимался разными делами, однако взял в руки оружие и вместе со всеми родами войск Вооруженных Сил Украины гонит захватчиков с нашей земли.

Зеленский добавил, что воины территориальной обороны защищают Украину повсюду, где ей грозит враг.

Харьковскую область освобождают, в частности, военные подразделения терробороны из Подолья и Киевской области. За Донецкую, Луганскую, Херсонскую области бок о бок со всеми, с местными, воюют днепровцы, киевляне, закарпатцы и винничане. Нашу родную Николаевскую, Запорожскую области обороняют, в частности, львовяне и франковцы,

– рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вся страна сражается с врагом, поэтому победа будет за нами.

"Мы сможем завоевать нашу независимость для всех поколений нашего народа. И чтобы гарантировать ее, чтобы обеспечить безопасность нашим людям, мы обеспечим системное развитие Сил территориальной обороны. Когда народ вооружен, когда наши люди умеют обороняться — это лучший фундамент нашей национальной безопасности", — заметил президент.

Смотрите видео, как Зеленский награждал бойцов терробороны:

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, погибших в боях за независимость Украины. После этого Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Сил территориальной обороны. В церемонии также приняли участие:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцура.

По случаю Дня территориальной обороны командующий Сил ТРО вручил президенту памятную табличку.

Президент наградил военных Сил ТрО / Фото Офиса Президента

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