Будут награждать в тюрьме друг друга, – Подоляк остро о "медальках" пилотам России

Россияне долго не могли определиться, как правильно преподнести историю со сбитием американского разведывательного дрона MQ-Reaper над Черным морем. Однако впоследствии государство-агрессор решило даже наградить пилотов, справившихся с беспилотником.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это прекрасно, что Россия продолжает терять свою репутацию из-за таких примитивных награждений. Об этом он сказал в эксклюзивном стриме 24 Канала.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что любая война завершается миром. И, действительно, миром, где нет России.

"Просто посмотрите на Шойгу, это феерический… Я не знаю, кто, просто феерический. Война заканчивается, однозначно, миром, но в этом мире России в таком виде не будет существовать. И Шойгу будет отвечать за массированные убийства граждан Украины. И будут награждать в тюремной камере друг друга, будут там из хлебных крошек делать себе медали и награждать за правильное использование, например, туалета и так далее", – уверяет Подоляк.

Россия уверенно зануляет свою репутацию

Советник ОП подчеркнул, что Россия продолжает стремительно занулять свою репутацию. Безусловно, очень странно награждать людей, сбивших беспилотник.

Это нонсенс. Таким образом, Россия говорит, что это никакая не вторая, третья, пятая, десятая армия мира. Это сборище странных людей истерического склада, которые находятся сегодня во фрустрации и не умеют ничего делать – воюют исключительно количественно, и воюют с ветряными мельницами, и не более,

– подчеркнул он.

К сожалению, Украина демонстрирует, что не нужно бояться России, своей кровью. Мы это уже доказали, и мир уже это понимает. Но, отмечает Подоляк, еще есть определенные логистические нюансы. "Знаете, мир не готов ответить на ключевой вопрос: как можно существовать вообще в новой реальности, где России как субъекта нет?", – акцентирует Подоляк.

Все привыкли, продолжает он, что есть какая-то пугающая страна, которая грубо себя ведет на тех или иных международных площадках, которая использует достаточно эффектно террористические группировки, в том числе в Африке, или на Ближнем Востоке и так далее, которая постоянно возбуждает эти пропагандистские сети какими-то дикими заявлениями, которая организует политические убийства.

Просто мир еще не понимает, как он может жить без этого. Как это жить, когда есть определенные правила, которые соблюдают тотальное большинство стран. И нет страны, которая грубо и демонстративно это нарушает, хихикая и говоря: "А что вы нам сделаете?". Мир этого еще не понял до конца,

– отмечает советник ОП.

Мы постоянно объясняем, что это нормально, когда за столом в глобальной политике будут сидеть люди, отвечающие за свои действия, в частности, юридически. По словам Подоляка, ордер МКС – это очень важный сигнал всем: больше не будет довоенного времени, где есть брутальная Россия. Вместо этого будет вообще другое пространство, поэтому следует начать привыкать.

"Этот ордер ускоряет это привыкание к другой реальности, где Россия будет территориально большой, с нефтью и газом, но – маленьким ничтожным государством, вес которого будет равен экономическому весу современной России – 0,0% процента от глобальной экономики", – утверждает Подоляк.

К этому нужно уже привыкнуть и, безусловно, передать необходимое для нас инструментальное оружие, которое докажет, что война не будет идти десятилетиями, и нет смысла затягивать то, что уже решено.

Что решено? А решено, что Россия должна проиграть. Решено? Да. Есть ли определенный консенсус на этот счет? Да. Ордер МКС засвидетельствовал это юридически? Да. Потому что ты не будешь юридически свидетельствовать, что этот президент России – военный преступник, в 123 страны он не может уехать, при этом ты не хочешь довести до логического финала войну, которую он начал. Все это уже очевидно,

– считает советник ОП.

Осталось только одно: логистика, логистика и еще раз логистика. И здесь есть положительные процессы:

Есть совершенно другая роль, которую играет Германия и лично господин Шольц – они готовы логистически ускорить поставки бронетехники и создания ремонтных хабов, которые нам нужны, в Словакии и Польше, чтобы быстрее ремонтировать, потому что интенсивность очень высока;

Сегодня обсуждено создание агентства, которое будет заниматься снабжением снарядов. Это ключевой элемент войны. Нам нужен миллион снарядов, агентство создано, есть деньги и чтобы закупить и передать Украину, и усилить и ускорить производства.

"Для того чтобы Украина получала их и увеличивала возможности осуществлять артиллерийскую работу по российской логистике. Эти процессы достаточно положительные, они очевидны, и они точно расставляют точки над "и" – как это война должна закончиться", – констатировал Подоляк.

Что касается Шойгу, говорит он – это действительно интересный персонаж. Он психологически неустойчив. "Думаю, он будет очень много показов давать. Видно, что человек, который общается с шаманами, немного отличается от нас с вами. Поэтому, я думаю, что мы получим очень эффективные показы от этого господина", – резюмировал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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