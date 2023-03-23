На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, це прекрасно, що Росія продовжує втрачати свою репутацію через такі примітивні нагородження. Про це він сказав в ексклюзивному стрімі 24 Каналу.

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Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що будь-яка війна завершується "мірам". І справді – "мірам" – тобто світом, де немає Росії.

"Просто подивіться на Шойгу, це феєричний… Я не знаю, хто, просто феєричний. Війна закінчується, однозначно, миром, але в цьому мирі, в цьому світі Росії в такому вигляді не буде існувати. І Шойгу буде відповідати за масовані вбивства громадян України. І будуть нагороджувати в тюремній камері одне одного, будуть там з хлібних крихт робити собі медалі й нагороджувати за правильне використання, наприклад, туалету і так далі", – запевняє Подоляк.

Росія впевнено зануляє свою репутацію

Радник ОП підкреслив, що Росія продовжує стрімко зануляти свою репутацію. Безумовно, дуже дивно нагороджувати людей, які збили безпілотник.

Це нонсенс. Таким чином Росія говорить, що це ніяка не друга, третя, п'ята, десята армія світу. Це збіговисько дивних людей істеричного складу, які знаходяться сьогодні у фрустрації та не вміють нічого робити – воюють виключно кількісно, і воюють з вітряними млинами, і не більше,

– підкреслив він.

На жаль, Україна демонструє, що не треба боятися Росії, своєю кров'ю. Ми вже це довели, і світ вже це розуміє. Але, зауважує Подоляк, ще є певні логістичні нюанси. "Знаєте, світ не готовий відповісти на ключове питання: як можна існувати взагалі в новій реальності, де Росії як суб'єкта не існує?", – акцентує Подоляк.

Усі звикли, продовжує він, що є якась країна, яка всіх лякає, яка брутально себе поводить на тих чи інших міжнародних майданчиках, яка використовує достатньо ефектно терористичні угруповання, в тому числі в Африці, чи на Близькому Сході й так далі. Яка постійно збуджує ці пропагандистські мережі якимось дикими заявами, яка організовує політичні вбивства.

Просто світ ще не розуміє, як він може жити без цього. Як це жити, коли є певні правила, які тотальна більшість країн дотримуються. І немає країни, яка брутально й демонстративно це порушує, хіхікаючи і говорячи: "А що ви нам зробите?". Світ цього ще не зрозумів до кінця,

– зазначає радник ОП.

Ми постійно пояснюємо, що це нормально, коли за столом в глобальній політиці сидітимуть люди, які відповідають за свої дії, зокрема – юридично. За словами Подоляка, ордер МКС – це дуже важливий сигнал усім: більше не буде довоєнного часу, де є брутальна Росія. Натомість буде взагалі інший простір, тож до цього варто почати звикати.

"Цей ордер пришвидшує це звикання до іншої реальності, де Росія буде територіально великою, з нафтою і газом, але – маленькою нікчемною державою, вага якої буде рівна економічній увазі сучасної Росії – 0,0% відсотка від глобальної економіки", – стверджує Подоляк.

До цього потрібно вже звикнути й, безумовно, передати необхідну для нас інструментальну зброю, яка доведе, що війна не буде йти десятиріччями, і немає сенсу затягувати те, що вже вирішене.

Що вирішено? А вирішено те, що Росія має програти. Вирішено? Так. Є певний консенсус щодо цього? Так. Ордер МКС засвідчив це юридично? Так. Тому що ти не будеш юридично засвідчувати, що цей президент Росії – військовий злочинець, у 123 країни він не може виїхати, при цьому ти не хочеш довести до логічного фіналу війну, яку він розпочав. Усе це вже очевидно,

– вважає радник ОП.

Залишилося лише одне: логістика, логістика і ще раз логістика. І тут є позитивні процеси:

Є абсолютно інша роль, яку відіграє Німеччина та особисто пан Шольц – вони готові логістичну пришвидшити постачання бронетехніки та створення ремонтних хабів, які нам потрібні, у Словаччині й Польщі, щоб швидше ремонтувати, тому що інтенсивність дуже висока;

Сьогодні обговорено створення агенції, яка займатиметься постачанням снарядів. Це ключовий елемент війни. Нам потрібен мільйон снарядів, агенція створена, є гроші і щоб закупити й передати Україні, і щоб підсилити та пришвидшити виробництва.

"Для того, щоб Україна отримувала їх і збільшувала можливості здійснювати артилерійську роботу по російській логістиці. Ці процеси достатньо позитивні, вони очевидні, і вони точно розставляють крапки над "і" – як це війна має закінчитись", – констатував Подоляк.

Що ж до Шойгу, каже він – це справді цікавий персонаж. Він психологічно нестійкий. "Думаю, він буде дуже багато показів давати. Видно, що людина, яка спілкується з шаманами, трошки відрізняється від нас із вами. Тому, я думаю, що ми отримаємо дуже ефективні покази від цього пана", – резюмував радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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