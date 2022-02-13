Находимся на грани войны в Европе, – вице-канцлер Германии о ситуации вокруг Украины
Источник:N-TV
Роберт Хабек прокомментировал скопление войск России вблизи границ Украины. По его словам, из-за угрозы вторжения Европа оказалась на грани войны.
Однако вице-канцлер Германии отметил, что возможность избежания вооруженного конфликта сохраняется. Об этом он сообщил в интервью немецкому новостному телеканалу NTV.
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Возможно, мы находимся на грани войны в Европе. С большими армиями танков лицом друг к другу. Это абсолютно подавляет и угрожает,
– сказал Роберт Хабек.
Политик также прокомментировал визит канцлера Олафа Шольца в Украину, который состоится 14 февраля. Кроме этого, он говорит что Германия не оставит наше государство в случае нападения России.Обратите внимание! Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Мол, это может обострить конфликт. Там говорят о необходимости дипломатического решения вопроса.
Выборочная поставка оружия
Представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер проинформировал, что они поддерживают "выборочную" поставку вооружений в Украину.
По его словам, Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны:
- оборудование для телекоммуникационной разведки,
- приборы ночного видения,
- противотанковые средства,
- зенитные ракеты.