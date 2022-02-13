Находимся на грани войны в Европе, – вице-канцлер Германии о ситуации вокруг Украины

13 февраля 2022 , 21:00
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Источник:

N-TV

Роберт Хабек прокомментировал скопление войск России вблизи границ Украины. По его словам, из-за угрозы вторжения Европа оказалась на грани войны.

Однако вице-канцлер Германии отметил, что возможность избежания вооруженного конфликта сохраняется. Об этом он сообщил в интервью немецкому новостному телеканалу NTV.

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Возможно, мы находимся на грани войны в Европе. С большими армиями танков лицом друг к другу. Это абсолютно подавляет и угрожает,
– сказал Роберт Хабек.

Политик также прокомментировал визит канцлера Олафа Шольца в Украину, который состоится 14 февраля. Кроме этого, он говорит что Германия не оставит наше государство в случае нападения России.

Обратите внимание! Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Мол, это может обострить конфликт. Там говорят о необходимости дипломатического решения вопроса.

Выборочная поставка оружия

Представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер проинформировал, что они поддерживают "выборочную" поставку вооружений в Украину.

По его словам, Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны:

  • оборудование для телекоммуникационной разведки,
  • приборы ночного видения,
  • противотанковые средства,
  • зенитные ракеты.

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Автор: Олег Васьків