Наибольшие нагрузки в Киеве и в 4 областях: где будут выключать свет 11 ноября
Источник:Укрэнерго
11 ноября по всей Украине снова будут действовать плановые отключения света. Наибольшее ограничение ощутят жители столицы и 4 областей.
В Укрэнерго разделили регионы Украины на две группы. Отключения будут плановыми. Аварийных пока не предусматривают.
Внимание Отключение света: облэнерго будут обновлять информацию каждые полчаса
Как будут выключать свет 11 ноября
Наибольший объем ограничений будет введен в:
- г. Киев,
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- в Житомирской областях.
Режим плановых отключений будет действовать:
С 05:00 до 23:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.
Поскольку, аварийных отключений на 11 ноября не предусматривают, в Укрэнерго заявили, что график отключений именно в вашем районе обнародует облэнерго каждого региона.
Как избежать аварийных отключений
В Укрэнерго также напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей.
Это также важно, чтобы избежать аварийных отключений и в дальнейшем.
Правило режима экономии электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 8:00 до 11:00 – все еще актуально!
Обратите внимание! Из-за массированных атак оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры Украины происходят вынужденные отключения потребителей.
Ознакомиться с графиком плановых отключений в соответствующем регионе можно на сайте оператора распределительных сетей. Все ссылки на сайты облэнерго можно посмотреть по ссылке.
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