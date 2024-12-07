Это для России значительно дешевле, – в ГУР назвали одну из самых больших угроз для Украины

Российская агрессия против Украины продолжается уже почти три года. В ГУР оценили, с какими вызовами придется столкнуться нашему государству.

Россия будет оставаться угрозой для Украины, пока имперские амбиции, военные преступления, преступления режима не будут наказаны. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью ЦПД, передает 24 Канал.

Смотрите также "Это был самый нервный момент": в Генштабе раскрыли, от чего зависел успех Курской операции

Планы Путина не изменились

Разведчик подчеркнул, что Россия – это фактор постоянной опасности. И не только для Украины, но и для Европы и всего демократического мира. Страна-агрессор – угроза для человечества и прогресса, а также физической безопасности общества, наших детей и страны.

Думать, что планы Путина изменились, что Путин однажды проснется и поймет, что он что-то не так делал последние 3 года или 10 лет, оснований нет,

– подчеркнул Юсов.

Перед Украиной есть и другие вызовы. Враг максимально работает над тем, чтобы расколоть украинское общество, сломать то самое единство, которое стало залогом сопротивления в начале войны. Противник будет пытаться разделить нас, поделить украинцев на сорта территориально, ментально, религиозно, ценностно.

Это то, над чем постоянно работают вражеские спецслужбы, и куда вкладывают колоссальные ресурсы.

Юсов заметил, что демотивировать противника дешевле, чем бить ракетами и удерживать войска на оккупированных территориях.

К слову, в ГУР прокомментировали, что произойдет, когда Путин умрет.