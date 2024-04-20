Найдена машина, в которой были нападавшие: новые детали убийства полицейского в Винницкой области

На территории Винницкой области нашли машину, принадлежавшую двум мужчинам, которые начали стрельбу. В то же время самих нападавших пока продолжают разыскивать.

Также на месте были обнаружены боеприпасы. Об этом сказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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План-перехват

На территории Винницкой и смежных областей сейчас проводится ряд следственных розыскных действий с целью установления места нахождения нападающих.

Я могу отметить, что данные лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Хочу обратиться к населению: если кого-то есть важная информация, прошу звонить по номеру 102,

– сказал Алексей Рыхлюк.

В сети публикуют фото автомобиля, принадлежавшего нападающим / Фото: местные СМИ

Ранее глава МВД Игорь Клименко отметил, что злоумышленники должны ответить по всей строгости закона. Он подчеркнул, что неважно, в какой одежде были эти мужчины, кто они и в каком состоянии находились. По словам Клименко, оправданий этому преступлению быть не может.

Стрельба в Гайсинском районе: что известно

20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области, сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что погибший полицейский – 20-летний Максим Зарецкий. Он был единственным сыном в семье. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Напарник Максима Зарецкого, Максим Шарапанский, получил ранение. Как сообщили Общественному источнику, его жизни ничего не угрожает. Парень находится в Бершадской районной больнице.

Как пишут в сети, нападающими могут быть отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. Отмечается, что отец был за рулем, а открыл огонь его сын. Сухопутные силы подтвердили, что на видео действительно военные одной из их воинских частей.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования представителям Нацполиции, родным и близким погибшего полицейского. Светлая память.