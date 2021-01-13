Волнения в Вашингтоне: прокуратура сообщила интересную деталь о найденных у Капитолия бомбах
Найденные во время беспорядков возле Капитолия в США 6 января самодельные бомбы были настоящими. Кроме того, на них были установлены таймеры.
Подробнее о таймерах на бомбах
Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкл Шервин. Его слова в твиттере передал корреспондент телеканала NBC News Том Винтер .
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По словам прокурора, правоохранители пока не знают:
- были ли бомбы с механизмом отвлечения,
- или их установили с целью кого-то ранить,
- а может они были и тем, и другим.
Не важно, это было просто вторжение в Капитолий, или случай, когда кто-то подложил самодельную бомбу – вам будет предъявлено обвинение и вас найдут,
– отметил Шервин.
О каких самодельных бомбах говорится
- В момент штурма Капитолия правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одна из них – возле офиса Республиканской партии.
- Позже американская полиция рассказала, что после беспорядков у здания Конгресса нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец машины принимал участие в беспорядках.
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Что известно о беспорядках в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала
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