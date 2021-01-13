Найденные во время беспорядков возле Капитолия в США 6 января самодельные бомбы были настоящими. Кроме того, на них были установлены таймеры.

Подробнее о таймерах на бомбах

Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкл Шервин. Его слова в твиттере передал корреспондент телеканала NBC News Том Винтер .

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По словам прокурора, правоохранители пока не знают:

были ли бомбы с механизмом отвлечения,

или их установили с целью кого-то ранить,

а может они были и тем, и другим.

Не важно, это было просто вторжение в Капитолий, или случай, когда кто-то подложил самодельную бомбу – вам будет предъявлено обвинение и вас найдут,

– отметил Шервин.

О каких самодельных бомбах говорится

В момент штурма Капитолия правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одна из них – возле офиса Республиканской партии.

Позже американская полиция рассказала, что после беспорядков у здания Конгресса нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец машины принимал участие в беспорядках.

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Что известно о беспорядках в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала

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