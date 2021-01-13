Заворушення у Вашингтоні: прокуратура сповістила цікаву деталь про знайдені біля Капітолія бомби
Знайдені під час заворушень біля Капітолія в США 6 січня саморобні бомби були справжніми. Крім того, на них було встановлено таймери.
Докладніше про таймери на бомбах
Про це заявив виконувач обов'язків прокурора Сполучених Штатів Майкл Шервін. Його слова в твіттері передав кореспондент телеканалу NBC News Том Вінтер.
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За словами прокурора, правоохоронці поки що не знають:
- чи були бомби з механізмом відволікання,
- чи їх встановили з метою когось поранити,
- а може вони були й тим, і іншим.
Не важливо, чи це було просто вторгнення до Капітолій, чи випадок, коли хтось підклав саморобну бомбу – вам висунуть обвинувачення та вас знайдуть,
– наголосив Шервін.
Про які саморобні бомби мовиться
- У момент штурму Капітолія правоохоронці виявили дві саморобні бомби, одну з них – поблизу офісу Республіканської партії.
- Пізніше американська поліція розповіла, що після заворушень поблизу будівлі Конгресу знайшли автомобіль з бомбами та зброєю. Власник машини брав участь у заворушеннях.
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Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу
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