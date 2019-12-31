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      Накануне Нового года ФСБ задержала украинцев в оккупированном Крыму: детали

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      ФСБ/ Иллюстративное фото / РБК

      Российские оккупанты продолжают незаконно задерживать украинских граждан на аннексированном полуострове. Так, вечером 30 декабря российский силовики схватили на админгранице двух украинцев.

      Впрочем, самое интересное, что граждан Украины задержали не во время попытки въезда на оккупированную территорию, а когда они пытались уехать оттуда. Об этом информируют "Крым. Реалии" со ссылкой на ФСБ России.

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      Мужчины были задержаны в темное время суток.

      В ФСБ РФ утверждают, что задержанные украинцы будто бы "имеют уголовное прошлое", а на территории оккупированного Крыма "занимались случайными заработками". В то же время, имен задержанных не называют.

      Важно! В Госпогранслужбы Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку Россия не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

      НЕДАВНИЕ СЛУЧАИ ПОДОБНЫХ ЗАДЕРЖАНИЙ:
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма ФСБ
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