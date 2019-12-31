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      Напередодні Нового року ФСБ затримала українців в окупованому Криму: деталі

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      ФСБ/ Ілюстративне фото / РБК

      Російські окупанти продовжують незаконно затримувати українських громадян на анексованому півострові. Так, ввечері 30 грудня російські силовики схопили на адмінмежі двох українців.

      Втім, найцікавіше те, що громадян України затримали не під час спроби в’їзду на окуповану територію, а коли вони намагалися виїхати звідти. Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на ФСБ Росії.

      До теми: ФСБ не пустила українця на похорон до батька в Крим

      Чоловіки були затримані у темний період доби.

      У ФСБ РФ стверджують, що затримані українці начебто "мають кримінальне минуле", а на території окупованого Криму "займалися випадковими заробітками". Водночас, імен затриманих не називають.

      Важливо! У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки Росія не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують "контактів з окупантами".

      Нещодавні випадки подібних затримань: 
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      Теги: Новини України ФСБ Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
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