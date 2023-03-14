Лавров уже был бы на суде, – в Раде объяснили, как будет действовать спецтрибунал для России

Россия неизбежно будет отвечать за развязанную и непровоцированную войну против Украины. Европейские институты уже разрабатывают механизмы международного трибунала для российских военных преступников.

Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. По ее словам, работающие в этом направлении юристы-международники понимают разницу между военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида, поэтому их выделяют в разные категории.

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Россия совершила несколько видов преступлений, но главное – начало войны

Россия пытается уйти от ответственности за совершенные преступления против Украины и ее народа, но уже сейчас продолжаются дискуссии и конкретная работа по созданию специального трибунала для рашистов.

Мария Мезенцева рассказала, что Россия совершила фактически несколько видов преступлений, но самым главное и материнское – военная агрессия, которая началась в 2014 году.

Это преступление агрессии России против Украины. И, конечно, оно является лидерским преступлением, оно называется материнским преступлением всех других преступлений и должно быть наказано в отдельном институции,

– отметила депутат.

Она также добавила, что сейчас, к сожалению, не существует такого институции. Около года Украина пыталась инициировать рассмотрение дела Международным уголовным судом через 8 статью Римского устава, свидетельствующую о том, что можно наказать за агрессию против страны, но с этим возникла проблема.

Лавров мог бы оказаться на скамье подсудимых

Мария Мезенцева вспомнила случай, когда глава российского МИД Сергей Лавров находился в Индии, где заявил, что Украина напала на Россию. После этих слов его высмеяли, а это может свидетельствовать о том, что если бы Индия входила в это соглашение, Лаврова уже можно было бы увидеть на скамье подсудимых.

Кроме того, есть еще один весомый шаг к наказанию рашистов. В Гааге будет создан центр по расследованию преступления агрессии.

Украина и партнеры работают над трибуналом для рашистов: смотрите видео

Поскольку ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский устав, Международный уголовный суд не может заниматься этим делом. Несмотря на это, Украина не оставляет использовать какую-либо возможность, чтобы наказать преступников.

Украинская сторона предлагает создать широкое международное соглашение, в которое присоединяются страны со всего мира, где пропишут необходимость наказания Путина и его окружения. Это нужно также для реализации мирного плана Владимира Зеленского, в котором четко указано установление справедливости и ответственности.

Как схватить Путина

Главный вопрос, который возникает в этой концепции наказания – как схватить Путина в случае его осуждения и принятия решения о задержании. Мария Мезенцева четко ответила, что в случае, когда Путин будет оставаться в России и не будет уезжать за ее пределы – никак.

Глава украинской делегации в ПАСЕ отметила, что сам факт принятия решения против военного преступника, который отдавал приказы российской армии убивать украинцев, уже будет весомым шагом.

Мир готовится к трибуналу над Путиным.