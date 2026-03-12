Блокировка счетов и кредитов: в Раде готовят новые наказания для СЗЧ и уклонистов

Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко заявил, что для тех, кто самовольно оставил воинскую часть или не обновил данные в ТЦК, должны применяться большие ограничения. Он также сравнил наказание для СВЧ и тех, кто не платит алименты.

По словам нардепа, большинство людей думает, что после пребывания в ТЦК можно сразу оказаться на передовой. Об этом сообщили в Telegraf.

Какие могут быть ограничения для СЗЧ?

Ивченко рассказал о ходе мобилизации в Украине и отметил, что для уменьшения количества военных в СЗЧ нужна нормальная коммуникационная система в ВСУ.

По его словам, значительную роль играет мотивационный аспект, особенно для тех, кто подписывает контракт. Нардеп отметил, что Минобороны предлагает по миллиону гривен за год службы.

Ну и фактически должна быть база наказания по СЗЧ и, в том числе по уклонению. Потому что невозможно уменьшать СЗЧ, когда ты еще и не наказываешь,

– заявил Ивченко.

Он отметил, что если к СЗЧ применят ограничения, как для должников алиментов, это будет предусматривать уголовную ответственность и определенные ограничения в гражданской жизни.

Комплексное применение таких мер против СЗЧ и уклонистов позволит уменьшить количество нарушений, зато увеличив рекрутинг и улучшить ротацию мобилизованных.

Что известно о ходе мобилизации в Украине?