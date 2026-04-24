Избежать тюрьмы после СЗЧ возможно: в ТЦК рассказали алгоритм действий
- Бойцы, которые впервые оставили воинскую часть во время войны, могут избежать уголовной ответственности, подав рапорт и получив согласие командира на возвращение к службе.
- Окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности принимает суд после рассмотрения представленных материалов.
Бойцы, которые впервые самовольно оставили воинскую часть во время войны имеют возможность избежать уголовной ответственности. Соответствующее решение должен принять суд.
Об этом сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Как избежать уголовной ответственности за СЗЧ?
Возможность получить освобождение от уголовной ответственности предусмотрена частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.
В то же время специалисты отмечают, что соответствующее решение не является автоматическим – его принимает суд индивидуально по каждому военнослужащему.
В ТЦК сообщили о необходимом алгоритм действий, чтобы воспользоваться этой нормой, среди них:
- подать рапорт с намерением продолжить военную службу;
- получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва;
- обратиться к следователю, прокурору или суду с ходатайством о возвращении к службе.
После этого собранные материалы передаются в суд, который принимает окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности. В территориальном центре отметили соблюдать требования закона и без промедлений возвращаться к выполнению обязанностей военной службы.
Важно! Военный омбудсмен Ольга Решетилова недавно рассказала с чем связано увеличение количества случаев СЗЧ. По ее словам, определяющим фактором является рост интенсивности боевых действий, а не конфликты с руководством. Ключевым мотивом является именно страх смерти и естественное желание сохранить свою жизнь.
В ТЦК напомнили, что электронный военный билет имеет свой срок действия. Он действителен не более чем один год с момента формирования. В то же время его могут признать недействительным раньше сроков действия – из-за несоответствия данных из Единого государственного реестра.