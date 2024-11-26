Бойцы ССО совершили налет на позиции противника на Курщине: военные показали видео
Воины ССО совершили успешный налет на позиции врага в Курской области. Вследствие этого, удалось ликвидировать 2 воинов российской армии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
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Налет на позиции врага на Курщине
Воины ССО совершили блестящий налет на позиции противника в Курской области России,
– говорится в сообщении.
Операторы 73 морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции вражеских сил в Курской области. Поэтому, они успешно ликвидировали двух военнослужащих российской армии.
Воины ССО совершили налет на позиции противника: смотрите видео
Напомним, недавно во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции противника.
В результате специальных действий операторов ССО было ликвидировано 10 оккупантов. Известно, что еще 3 солдат армии страны-агрессора взяты в плен. Поэтому, они, как отметили в ССО, "пополнили обменный фонд".