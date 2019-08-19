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      Налог на недвижимость 2019: когда и сколько надо заплатить

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      Налог на недвижимость 2019 в Украине - кто сколько заплатит
      Налог на недвижимость 2019 / 24 канал

      До 1 июля украинцам должны были поступить платежки о начислении налога на недвижимость за так называемые "лишние" квадратные метры, который следует оплатить в течение 60 дней со дня вручения.

      Далее в материале читайте больше, как и за что начисляют налог на недвижимость, кто и когда его должен оплатить.

      Больше читайте в материале: Как платить налог на недвижимость в Украине в 2019 году

      Как начисляется налог на недвижимость?

      Облагаются так называемые "лишние" квадратные метры, для физических лиц это:

      - квартиры площадью более 60 квадратных метров;

      - частные дома площадью более 120 метров квадратных;

      - квартира + дом общей площадью более 180 квадратных метров.

      податок на нерухомість 2019
      Налог на недвижимость 2019: как начисляется

      Ставку налога определяет местный совет. В различных городах и областях Украины эта сумма может отличаться, но по закону она не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр.

      С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине составляет 4173 гривны.

      В 2018 году она была на уровне 3723 гривны, поскольку налог на недвижимость начисляется за прошлый год, то максимальная ставка налога составит не более 1,5% от этой суммы – то есть не более 55,8 гривен за 1 "лишний" квадрат.

      Налог на недвижимость в городах Украины:

      Киев, Одесса, Харьков – 1% от размера минимальной зарплаты (37,23 грн за каждый "лишний" метр квадратный);

      Львов – физические лица за одноквартирный, дачный или садовый дом будут уплачивать 1%, а за квартиру в двух- или многоквартирном доме – 0,5%;

      податок на нерухомість Львів
      Ставка налога на недвижимость во Львове отличается от других городов Украины / Фото: 24 канал

      Кто и когда платит налог на недвижимость?

      Как мы уже знаем, налог на недвижимость начисляется за предыдущий календарный год.

      Платежки от Государственной фискальной службы должны поступать до 1 июля 2019 года. Уплатить сумму, указанную у них нужно в течение 60 дней с момента получения квитанции.

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      Если до 1 июля вы не получили такой платежки, обратитесь в местный орган ГФС, чтобы избежать штрафа за просрочку оплаты.

      Юрист пояснил, надо ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом площадью более 120 метров квадратных.

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      Теги: Деньги Новости недвижимости Законодательство Новости недвижимости Украины Налоги Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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