Налоговая просит ОАСК взыскать с активиста Шабунина более 200 тысяч долга

Представители Государственной налоговой службы обратились в Окружной админсуд Киева в отношении активиста Виталия Шабунина. В своем заявлении налоговая просила взыскать с главы Центра противодействия коррупции долг.

Речь идет о более 200 тысячах гривен. В налоговой просят взыскать эту сумму со счетов в банках, обслуживающих Шабунина.

Важно Он привязан к Западу, – Шабунин о том, как противодействовать каналам Ахметова

В иске, который обнародовал Окружной административный суд Киева, истцом указано Главное управление ГНС в Киеве, а ответчиком – Шабунин Виталий Викторович. Налоговая просит взыскать с активиста 227 437 гривен.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску. Сам активист пока не прокомментировал эту новость.

Кто такой Виталий Шабунин

Это известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации Центр противодействия коррупции, входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.​

Центр противодействия коррупции – это общественная организация, которая объединяет экспертов из юридического, медийного и общественно-политического сектора, которые корнем ключевых проблем развития Украины считают коррупцию.

Шабунин заявлял о проведении расследования коррупционных схем властной верхушки времен президентства Януковича и Порошенко. Критикует он и действующую власть.

Поджог дома активиста

Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал. Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Версию вероятного взрыва газа он сразу исключил.

Соучредитель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки. Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Шабунин требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.

Шабунин заявил об угрозах со стороны Портнова: смотрите видео