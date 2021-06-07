Дорогие авто и много квартир: какое имущество родственников "вора в законе" "Умки" арестовали

Недавно задержали двоих наиболее влиятельных "воров в законе" Украины – "Умку" и "Лашу Свана". Впоследствии у них провели обыски, в ходе которых изъяли несколько миллионов долларов и драгоценности. Недавно наложили арест и на имущество родственников одного из них – "Умки". В списке не только дорогие автомобили, но и многочисленные квартиры и дома.

Об этом стало известно из решения суда. Его принял Печерский районный суд Киева 24 мая.

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Больше о решении суда

Арест наложили на собственность большинства близких родственников злоумышленника. Это означает, что они не могут продавать вещи, которые перечислены в документе. Также им запрещено просто передавать это имущество. Из имущества самого "Умки" под арест попала только его квартира площадью 54,2 квадратных метра в Днепре. Его родственникам повезло чуточку меньше.

Имущество брата подсудимого

парковочное место площадью 16 квадратных метров;

квартира площадью 107,4 квадратных метра;

здания и сооружения площадью 752,4 квадратных метра;

автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Собственность сыновей "Умки"

навес, расположенный в доме квартирного типа площадью 18,3 квадратных метра;

два парковочных места общей площадью 31 квадратный метр;

четыре квартиры общей площадью 360 квадратных метров;

части двух земельных участков и спортивно-оздоровительного комплекса;

нежилое помещение в здании торгово-коммерческого назначения площадью 339,1 квадратных метра;

два автомобиля Audi Q3 и Land Rover Range Rover;

нежилое помещение площадью 94,1 квадратных метра.

Имущество тестя и тещи задержанного

2 земельных участка;

жилой дом площадью 49,2 квадратных метра;

часть жилого дома общей площадью 131,9 квадратных метра;

парковочное место площадью 12,8 квадратных метра;

квартира площадью 78,8 квадратных метра;

автомобиль Toyota Camry.

Имущество племянницы " Умки"

парковочное место площадью 13,8 квадратных метра;

две квартиры – на 86,1 квадратных метра и 106,8 квадратных метра;

автомобиль Mazda 6.

Имущество жены "вора в законе"

нежилое помещение площадью 152,4 квадратных метра;

земельный участок;

жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 453,1 квадратных метра;

два автомобиля Lexus LX 450 и Land Rover Range Rover Velar.

Имущество отца подозреваемого

парковочное место площадь 16,2 квадратных метра;

нежилое помещение площадью 8,5 квадратных метров;

домовладение площадью 520 квадратных метров;

автомобиль Skoda Kodiaq.

Имущество матери "Умки"

квартира площадью 115,6 квадратных метра;

парковочное место площадью 16,2 квадратных метра;

автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Кроме этого, арестовали автомобиль Volkswagen Jetta племянника "Умки".

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Почему на это все наложили арест

Подал ходатайство о наложении ареста прокурор первого отдела Офиса генерального прокурора Сергей Харин. Он считает, что перечисленное имущество "Умка" приобрел за средства, которые получил в результате совершения уголовных правонарушений. Впоследствии он его оформил на близких родственников.

Коротко о задержании "Умки"