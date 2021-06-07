Дорогие авто и много квартир: какое имущество родственников "вора в законе" "Умки" арестовали

Недавно задержали двоих наиболее влиятельных "воров в законе" Украины – "Умку" и "Лашу Свана". Впоследствии у них провели обыски, в ходе которых изъяли несколько миллионов долларов и драгоценности. Недавно наложили арест и на имущество родственников одного из них – "Умки". В списке не только дорогие автомобили, но и многочисленные квартиры и дома.
Об этом стало известно из решения суда. Его принял Печерский районный суд Киева 24 мая.
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Больше о решении суда
Арест наложили на собственность большинства близких родственников злоумышленника. Это означает, что они не могут продавать вещи, которые перечислены в документе. Также им запрещено просто передавать это имущество. Из имущества самого "Умки" под арест попала только его квартира площадью 54,2 квадратных метра в Днепре. Его родственникам повезло чуточку меньше.
Имущество брата подсудимого
- парковочное место площадью 16 квадратных метров;
- квартира площадью 107,4 квадратных метра;
- здания и сооружения площадью 752,4 квадратных метра;
- автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Собственность сыновей "Умки"
- навес, расположенный в доме квартирного типа площадью 18,3 квадратных метра;
- два парковочных места общей площадью 31 квадратный метр;
- четыре квартиры общей площадью 360 квадратных метров;
- части двух земельных участков и спортивно-оздоровительного комплекса;
- нежилое помещение в здании торгово-коммерческого назначения площадью 339,1 квадратных метра;
- два автомобиля Audi Q3 и Land Rover Range Rover;
- нежилое помещение площадью 94,1 квадратных метра.
Имущество тестя и тещи задержанного
- 2 земельных участка;
- жилой дом площадью 49,2 квадратных метра;
- часть жилого дома общей площадью 131,9 квадратных метра;
- парковочное место площадью 12,8 квадратных метра;
- квартира площадью 78,8 квадратных метра;
- автомобиль Toyota Camry.
Имущество племянницы " Умки"
- парковочное место площадью 13,8 квадратных метра;
- две квартиры – на 86,1 квадратных метра и 106,8 квадратных метра;
- автомобиль Mazda 6.
Имущество жены "вора в законе"
- нежилое помещение площадью 152,4 квадратных метра;
- земельный участок;
- жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 453,1 квадратных метра;
- два автомобиля Lexus LX 450 и Land Rover Range Rover Velar.
Имущество отца подозреваемого
- парковочное место площадь 16,2 квадратных метра;
- нежилое помещение площадью 8,5 квадратных метров;
- домовладение площадью 520 квадратных метров;
- автомобиль Skoda Kodiaq.
Имущество матери "Умки"
- квартира площадью 115,6 квадратных метра;
- парковочное место площадью 16,2 квадратных метра;
- автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Кроме этого, арестовали автомобиль Volkswagen Jetta племянника "Умки".
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Почему на это все наложили арест
Подал ходатайство о наложении ареста прокурор первого отдела Офиса генерального прокурора Сергей Харин. Он считает, что перечисленное имущество "Умка" приобрел за средства, которые получил в результате совершения уголовных правонарушений. Впоследствии он его оформил на близких родственников.
Коротко о задержании "Умки"
- О задержании 2 самых влиятельных в Украине "воров в законе" – "Лаши Свана" и "Умки" – сообщили 20 мая.
- Следователи считают, что эти люди были "верхушкой" преступного мира.
- Они создавали преступные группировки и подстрекали людей к преступлениям.
- Свои "титулы" "Умка" и "Лаша Сван" получили еще в 1995 году от представителей криминального мира из России.
- Во время обыска у задержанных изъяли 3,2 миллиона долларов, дорогие автомобили, холодное и огнестрельное оружие.
- Кроме этого у них обнаружили ювелирные украшения.