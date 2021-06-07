Про це стало відомо з рішення суду. Його ухвалив Печерський районний суд Києва 24 травня.

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Арешт наклали на власність більшості близьких родичів зловмисника. Це означає, що вони не можуть продавати речі, які перечислені в документі. також їм заборонено просто передавати це майно. З майна самого "Умки" під арешт потрапила тільки його квартира площею 54,2 квадратних метрів у Дніпрі. Його родичам пощастило трішки менше.

Майно брата підсудного

паркувальне місце площею 16 квадратних метрів;

квартира площею 107,4 квадратних метрів;

будівлі та споруди площею 752,4 квадратних метрів;

автомобіль Toyota Land Cruiser 200.

Власність синів "Умки"

навіс, що розташований у будинку квартирного типу площею 18,3 квадратних метрів;

два паркувальних місця загальною площею 31 квадратних метрів;

чотири квартири загальною площею 360 квадратних метрів;

частини двох земельних ділянок і спортивно-оздоровчого комплексу;

нежитлове приміщення в будівлі торгівельно-комерційного призначення площею 339,1 квадратних метрів;

два автомобілі Audi Q3 і Land Rover Range Rover;

нежитлове приміщення площею 94,1 квадратних метрів.

Майно тестя й тещі затриманого

2 земельні ділянки;

житловий будинок площею 49,2 квадратних метрів;

частина житлового будинку загальною площею 131,9 квадратних метрів;

паркувальне місце площею 12,8 квадратних метрів;

квартира площею 78,8 квадратних метрів;

автомобіль Toyota Camry.

Майно племінниці "Умки"

паркувальне місце площею 13,8 квадратних метрів;

дві квартири – на 86,1 квадратних метрів і 106,8 квадратних метрів;

автомобіль Mazda 6.

Майно дружини "злодія в законі"

нежитлове приміщення площею 152,4 квадратних метрів;

земельна ділянка;

житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 453,1 квадратних метрів,

два автомобілі Lexus LX 450 і Land Rover Range Rover Velar);

Майно батька підозрюваного

паркувальне місце площа 16,2 квадратних метрів,

нежитлове приміщення площею 8,5 квадратних метрів,

домовлодіння площею 520 квадратних метрів,

автомобіль Skoda Kodiaq;

Майно матері "Умки"

квартира площею 115,6 квадратних метрів,

паркувальне місце площею 16,2 квадратних метрів

автомобіль Toyota Land Cruiser 200)

Окрім цього, арештували автомобіль Volkswagen Jetta племінника "Умки".

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Чому на це все наклали арешт

Подав клопотання із накладення арешту прокурор першого відділу Офісу генерального прокурора Сергій Харін. Він вважає, що перелічене майно "Умка" придбав за кошти, які одержав внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. згодом він його оформив на близьких родичів.

Коротко про затримання "Умки"