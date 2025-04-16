Нам есть чем и мы имеем на это полное право, – Зеленский об ответе России на удар по Сумам

Владимир Зеленский прокомментировал удары Сил обороны по россиянам, которые нанесли в ответ на атаку по Сумам. Он заявил, что Украине есть чем ответить агрессору.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента в 1148 день войны.

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Что сказал Зеленский о мести ВСУ россиянам за Сумы

Президент рассказал, что 13 апреля был день работников оборонной промышленности. В тот же день Россия ударила баллистикой по Сумам.

Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право, это абсолютно справедливо – отвечать убийцам так, как они заслуживают. Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины, и настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями.

По словам Зеленского, на оборонных предприятиях Украины работают более 300 тысяч.

Действия Сил обороны ощутили на себе две российские бригады, причастные к ударам по Сумах.

Другие заявления Зеленского

Из Европы будут новые пакеты поддержки.

"Также мы готовим новую архитектуру безопасности – все конкретные детали того, как может функционировать контингент партнеров по безопасности в Украине. Мы со своей стороны все сделаем, чтобы политические решения – о контингенте – максимально быстро выполнялись именно тогда, когда для этого будет время", – сказал президент.

По соглашению об ископаемых Зеленский высказался так:

Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке.

Напомним, в Минэкономики говорят, что меморандум о намерениях с США могут подписать в ближайшее время.