Нам известны координаты, откуда по Грозе запустили "Искандер", – ОВА
Россия 5 октября нанесла террористический удар по селу Гроза в Харьковской области. Враг запустил "Искандер". СБУ и прокуратура расследуют трагедию.
В настоящее время Украине уже известно, откуда оккупанты запустили ракету. Детали Роман Семенуха – заместитель председателя Харьковской ОВО рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Кроме того, известно о пропавших без вести. Среди них – староста села.
Гроза готовится к массовым похоронам
В настоящее время Гроза и соседний населенный пункт Шевченковое готовятся к массовым похоронам. В Грозе расчищают заросли у местного кладбища. Там должны выкопать около 40 могил. Рассказывают, что погибли целые семьи. Люди даже не успели сесть за поминальный стол, когда раздался взрыв.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших в селе Гроза. Сегодня вся Украина – с вами! Вечная память тем, чьи жизни забрала Россия.
Спасательные работы в Грозе уже завершились. Люди приносят на место трагедии цветы.