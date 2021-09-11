Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что украинские дети должны изучать английский уже с детского сада. По мнению секретаря СНБО, в целом обществу стоит избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов отметил, что является сторонником того, чтобы в Украине было 2 языка: украинский, а также английский. Изучить его должны все. В то же время хорошо было бы, если бы страна перешла на латиницу.

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Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться кириллицы и перейти на латиницу,

– отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, английский – язык цивилизованного мира. Он должен стать обязательным в Украине. Одно дело, что изучить его может быть трудно пожилым людям. В то же время молодое поколение должно начинать этот процесс еще в детсадах и школах.

Данилов об английском языке