Нам нужна вся бронированная техника, которая только есть, – Зеленский

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Португалии. Украинский президент отметил, что Украине сейчас нужна любая существующая бронированная техника.

Об этом он сказал на совместном брифинге по Антониу Кошта, сообщает 24 канал. Именно в ответе журналистам политики и затронули тему о сверхважном вооружении для противостояния в войне с Россией.

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Не буду перечислять, какая техника нужна, – Зеленский

Президент Украины отметил, что гуманитарный аспект важен для помощи Украине. Именно в нем и нужна бронированная техника.

Тут бы я поставил не двоеточие, а одно. Я не буду перечислять, какая именно нам нужна бронированная техника. Скажу откровенно. Она нужна вся. Которая является,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что обращается с просьбой о поддержке Украины ко всем лидерам. "Можете предоставить? Давайте. Не можете? Будем покупать. Нам все равно, как. Нам главное сохранить больше людей, а цены в этих решениях, я считаю, не существует", – пояснил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что в целом аспект в гуманитарных вопросах очень важен после того, что сделала Россия в Мариуполе, когда Украина не может дойти туда военным путем и разблокировать город.

"Десятки тысяч людей убили и большое количество людей попали в плен в Россию. Почему я это называю гумвектором? Потому что нужно разблокировать это. Разблокировать пути для того, чтобы людям в оккупированных городах и селах предоставлять пищу, воду, медикаменты", – рассказал глава. государства.

Общий брифинг Зеленского и премьера Португалии: смотрите полное видео

Что именно сказал португальский премьер

Премьер-министр Португалии в свою очередь отметил, что его страна направила военную поддержку Украине в нелегкое время войны с Россией.

"Сначала это было не летальное оружие, но дальше летальное. В рамках тех запросов, которые направлялись в Украину согласно нашим возможностям", – разъяснил политик.

Антониу Кошта отметил, что, к сожалению, у его государства нет всех ресурсов, которые сейчас нужны Украине. Пока работа по помощи закончилась, однако будет продолжаться, сказал португальский премьер.

Сейчас как раз прибывает самолет еще с военным оборудованием, которое направят в Украину в соответствии с конкретными запросами,

– сообщил Кошта.

В целом, по словам премьера Португалии, Зеленский во время встречи с ним сформулировал конкретные запросы по подобным потребностям. "Мы будем уточнять наши возможности", – резюмировал он.

Встреча Зеленского и Антониу Коштой: о чем еще говорили

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Португалии в Киеве. Они обсудили дальнейшую оборонную помощь, 6 санкционный пакет против России и послевоенное восстановление Украины.

Так, Португалия заявила , что предоставит Украине до 250 миллионов евро финансовой поддержки. Соответствующий меморандум подписали украинский и португальский премьеры.

Также во время пресс-конференции с Антониу Коштой, украинский президент отметил, что португальский народ практически единогласно поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Мол, число насчитывает более 87% граждан этой страны.

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