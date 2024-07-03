Не похоже на Орбана: для чего премьер Венгрии посетил Украину

Виктор Орбан 2 июля прибыл в Украину для визита с Владимиром Зеленский. Позиция Венгрии в отношении нашего государства часто была двусмысленной.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский рассказал 24 Каналу, что позицию Будапешта по умиротворению России поддерживают венгры и некоторые лидеры в Европе. Это также совпадает с первоначальной позицией Китая.

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Вероятные намерения Орбана

Дмитрий Тужанский отметил, что Орбан хотел бы быть посредником в переговорах между Украиной и Россией. Во время встречи с Зеленским он был очень деликатным, ничего не требовал и не навязывал.

Он (Орбан – 24 Канал) отметил, что ценит все миротворческие усилия Зеленского, но предложил собственную идею. Это не похоже на Орбана. Важно интерпретировать правильно то, что он говорит,

– высказался директор Института центральноевропейской стратегии.

По его мнению, премьер-министр Венгрии будет продвигать "мирный план" Китая. Он хорошо ориентируется в актуальный политической ситуации, поэтому будет использовать это для собственной выгоды.

Обещания Венгрии

Тужанский отметил, что визит Орбана в Киев и его заявления озадачили многих в Украине и Европе. Ведь, по его мнению, премьер-министр Венгрии имеет имидж реваншиста и соратника Владимира Путина.

Однако, прибыв в Украину, он общался деликатно и заявил, что профинансирует открытие украинской школы в Венгрии. По последним данным, украинцы являются второй или третьей по численности общиной в Будапеште после китайцев,

– сказал он.

Дмитрий Тужанский добавил, что Россия будет прилагать немало усилий, чтобы разрушить вероятное урегулирование сотрудничества между Украиной и Венгрией.