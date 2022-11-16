Даже если бы была целенаправленная атака: Шейтельман не верит, что НАТО вступит в войну

Украина может попросить НАТО сбивать все ракеты, летящие в сторону Польши. Тогда это защитило бы Запад Украины и само НАТО.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что сейчас не говорится о мировой войне из-за падения ракет в Польше.

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"Даже если докажут, что Россия специально выстрелила, то это тоже не предмет для третьей мировой войны. Потому что это не нападение на Польшу. Это провокация, убийство мирных", – сказал Шейтельман.

Надо выступить с инициативой

По словам политтехнолога, россияне убивали мирных граждан на территории Евросоюза. В частности, они убили ядерным оружием Литвиненко в центре Лондона. Эксперт отметил, что Россия совершила ядерный теракт, и НАТО даже не планировало обсудить нужно ли нападать.

Не надо преувеличивать и раздувать. Россияне, даже если окажется, что это их ракета, не признаются в этом. Нам нужно выступить с инициативой, что мы предлагаем для НАТО. Следует заявить, что не можем гарантировать безопасность стран НАТО,

– сказал Шейтельман.

Обратите внимание – Шейтельман о ракетном ударе по Польше: смотрите видео

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