Про це для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що зараз не мовиться про світову війну через падіння ракет у Польщі.

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"Навіть якщо доведуть, що Росія спеціально вистрелила, то це також не предмет для третьої світової війни. Бо це не напад на Польщу. Це провокація, вбивство мирних", – сказав Шейтельман.

Треба виступити з ініціативою

За словами політтехнолога, росіяни вбивали мирних громадян на території Євросоюзу. Зокрема, вони вбили ядерною зброєю Литвиненка в центрі Лондона. Експерт зазначив, що Росія вчинила ядерний теракт і НАТО навіть не планувало обговорення, чи треба нападати.

Не треба перебільшувати й роздмухувати. Росіяни, навіть якщо це виявиться їхня ракета, не зізнаються у цьому. Нам треба виступити самим з ініціативою, що ми пропонуємо для НАТО. Слід заявити, що не можемо гарантувати безпеку країнам НАТО, – сказав Шейтельман.

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