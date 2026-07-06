Атаковали на расстоянии сотен километров: Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ России и базе ракетной бригады

В ночь на 6 июля Силы обороны Украины провели атаку по ряду стратегических военных и логистических объектов в России и временно оккупированном Крыму. Под удар попали два нефтеперерабатывающих завода, пункт дислокации ракетной бригады, топливный терминал в Керчи и другие важные цели.

О подробностях успешной операции рассказали в Генштабе.

Смотрите также: Дроны провели атаку на Ленинградскую область: россияне жалуются на взрывы возле Усть-Луги

Что известно о новых поражениях российских объектов?

Украинские защитники нанесли очередную серию ударов по военной и топливно-энергетической инфраструктуре России и временно оккупированного Крыма. Под удар попали нефтеперерабатывающие предприятия, объекты военной логистики, место дислокации ракетной бригады, а также склады и транспортная инфраструктура, которые использует российская армия.

В частности, украинские подразделения повторно атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. По предварительным данным, в районе предприятия раздались взрывы, после чего на его территории возникло задымление.

Справочно. "Славнефть-ЯНОС" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, производящего бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, используемую, в частности, для обеспечения военной логистики оккупационной армии.

Кроме этого, поражение потерпел нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области, а также пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады вблизи города Луга.

Во временно оккупированной Керчи под удар попал терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЭС-Терминал-1". Это один из крупнейших топливных комплексов Крыма, обеспечивающий прием, хранение и отгрузку бензина, дизельного горючего и других нефтепродуктов, в том числе для нужд российских оккупационных войск.

Также украинские военные поразили железнодорожный путепровод вблизи Довжанска в Луганской области, который оккупанты используют для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технического обеспечения.

Кроме этого, под удар попали состав беспилотников в районе Червонопоповки и место сосредоточения российской военной техники вблизи Писаревки Луганской области.

В Генштабе добавили, что в настоящее время степень повреждений и окончательные результаты ударов уточняются.

Напомним, в России усугубляется топливный кризис. В ряде регионов на территории АЗС образуются многокилометровые очереди из-за дефицита бензина. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, российские НПЗ не способны покрыть нехватку горючего после украинских ударов, поэтому страна уже вынуждена импортировать топливо. Он также предупредил, что в случае продолжения войны зимой Россия может столкнуться с проблемами в энергосистеме.