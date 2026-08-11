Ударили в то время, когда там были люди: россияне обстреляли центральный рынок в Славянске

Российские военные обстреляли центральный рынок в Славянске. В результате атаки люди получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Что известно о циничном ударе по Славянску?

Удар произошел в полдень, когда на рынке находились гражданские.

Без всякой военной логики – только с расчетом на то, чтобы причинить как можно больше боли гражданским,

– отметил глава ОВА.

По предварительной информации, в результате атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения. Последствия атаки продолжают устанавливаться.

Так выглядит российский террор в своем привычном проявлении. За каждый теракт будут отвечать,

– добавил Филашкин.

Напомним, Россия ночью 11 августа атаковала Полтаву ударными беспилотниками. В Полтавском районе обломки дрона упали на крышу многоэтажки, повредив гражданскую инфраструктуру; информации о пострадавших не поступало.

Также в ночь на 11 августа оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными дронами. В Шевченковском районе ракета упала на территории детской больницы – повреждены здание и газовая труба, но дети и медперсонал находились в укрытии, поэтому пострадавших там нет. В другом месте в результате удара загорелось складское помещение площадью 1200 квадратных метров, один человек пострадал. Спасатели ликвидировали пожар, последствия атаки еще уточняются.

Кроме того, россияне нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью баллистическими ракетами и КАБами. Известно, что в результате атаки повреждены жилые и нежилые здания, возникли пожары и перебои с электроснабжением. К сожалению, погибли 6 человек, еще по меньшей мере 20 пострадали.