Наотдыхались: Путина с Шойгу в Тайге чуть не сбило стадо маралов – интересное видео

Владимир Путин устроил себе многодневный отдых в Тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Правда, не обошлось без инцидентов.

Как пишут российские СМИ, главу Кремля едва не сбило стадо маралов.

Важно Путин хочет, чтобы СМИ писали на госзаказ, а не "ковырялись в грязном белье"

По словам Путина, еще немного и животные бы сбили его вместе с министром обороны России.

Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной,

– сказал президент России.

Что такое марал? Это – наиболее распространенный вид оленей в мире. Маралы обитают в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов. Подвиды оленя имеют разные размеры. Например, достаточно крупные маралы весят более 300 кг и достигают длины тела более 2,5 метра.

Отдых Путина в Тайге: что известно

Владимир Путин отправился на отдых в Сибирь с Сергеем Шойгу в начале сентября. Произошло это после того, как глава Кремля посетил Благовещенск, где вручил там награды пожарным и спасателям, которые принимали участие в ликвидации последствий пожаров и паводков.

Ранее Путин и Шойгу уже несколько раз отдыхали в Сибири вместе.

Отдых Путина и Шойгу в сибирской тайге: смотрите видео