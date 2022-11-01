Напавший на Пелоси хотел взять ее в заложники и поломать колени

Напавший и травмировавший мужа спикера Палаты представителей США злоумышленник, хотел нанести вред именно Пелоси. Ведь он считает политика "вожаком стаи лжи, которую распространяет Демократическая партия".

Эти данные сообщило федеральное обвинение. Против злоумышленника выдвинули семь обвинений, одно из касающихся нападения на мужа Нэнси Пелоси, который на момент нападения находился дома в их доме в Сан-Франциско.

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Напавший на мужа Пелоси хотел навредить спикеру

Федеральное обвинение выдвинуло одно основное и шесть дополнительных обвинений 42-летнему нападающему Дэвиду Депейпу. В частности, по факту:

покушения на убийство;

проникновение в квартиру;

жестокого обращения с пожилыми людьми. Речь идет о муже Пелоси – 82-летнем Поле Пелоси;

нападения с применением смертоносного оружия;

незаконного удерживания человека;

угроз членам семей государственных служащих.

По данным обвинения, как пишет The New York Times, задержанный хотел взять Нэнси Пелоси в заложники. После этого злоумышленник планировал "поговорить" с Пелоси. По его словам, если бы спикер "сказала правду", то он бы отпустил ее, а если бы соврала, то "сломал бы ей коленные чашечки".

Очевидно, не совсем психически здоровый нападающий, впоследствии планировал "посмотреть", как Нэнси Пелоси "привезут в Конгресс". По словам задержанного, это якобы должно стать "уроком" для других членов Конгресса.

Издание Reuters написало, что в Минюсте США заявили о максимальном наказании в виде 50 лет тюрьмы. По данным прокурора Сан-Франциско Брук Дженкинс, нападающему светит тюрьма – от 13 лет до пожизненного.

Стоит вспомнить, что в момент нападения спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси находилась в Вашингтоне. Она на своем посту вторая в очереди на пост президента США.

Кратко о инциденте в доме Нэнси Пелоси

В пятницу 28 октября на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси напали в его доме.

Злоумышленник проник через сданную дверь и связал 82-летнего Пола Пелоси. Затем он ударил мужчину молотком.

Предварительно известно, что у Пола Пелоси перелом черепа, а также травма кисти и правой руки. Поэтому его прооперировали. Операцию провели на черепе.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник кричал "Где Пелоси" и готовил нападение на нее. Известно, что задержанный Дэвид Депейп является сторонником Дональда Трампа и теорий заговора.

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