"Железный купол" в Израиле может не выдержать новой атаки Ирана и "Хезболлы", – WSJ

Иран угрожает Израилю ударом после убийства главаря ХАМАС Исмаила Гании. Возможная атака станет самым большим испытанием для израильской системы противовоздушной обороны.

Слабым местом израильской противовоздушной обороны являются беспилотники. По словам корреспондента новостей в Тель-Авиве Аната Пеледа, Иран имеет дроны и баллистические ракеты, которые "Железный купол" не способен остановить.

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Оборона Израиля может оказаться под угрозой

За последнее десятилетие разработанная США и Израилем система "Железный купол" стала ведущей системой для уничтожения ракет малой дальности, что уменьшает угрозу от оружия, которое выпускают по населенным пунктам такие террористические группы, как ХАМАС.

Эта система была испытана в апреле, когда Израиль с помощью США, Великобритании и Франции смог отбить иранскую атаку с более чем 300 снарядами из более чем 300 снарядов, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Лишь один человек был серьезно ранен в результате этой атаки.

Однако на этот раз американские чиновники обеспокоены тем, что иранское нападение может сопровождаться еще более синхронизированными ударами со стороны "Хезболлы". Также могут быть привлечены другие союзники Тегерана в регионе, в том числе йеменские хуситы и ополченцы в Ираке, которые будут пытаться вывести из строя израильские оборонительные системы.

По словам аналитиков, "Хезболла" имеет арсенал с десятками тысяч минометов, реактивных снарядов и высокоточных ракет, которые могут поставить под угрозу оборону страны.

Одной из ожидаемых трудностей в борьбе с большим, многочисленным шквалом воздушных атак является необходимость быстро классифицировать много разных целей и решать, какие из них необходимо сбить. И все это в режиме реального времени,

– считает Анат Пелед.

Особую угрозу представляют беспилотники, особенно если они атакуют целыми стаями – все из-за их способности летать низко и избегать радаров. Сейчас Израиль разрабатывает новую систему под названием "Железный луч", которая использует лазер для сбивания снарядов, что может быть эффективным средством противодействия беспилотникам. Система еще не введена в эксплуатацию, но некоторые чиновники считают, что она может быть готова уже в 2025 году.

К слову, ранее израильский журналист Цви Зильбер предположил, что Тегеран имеет технологии, которые позволят ему создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Однако речь идет о технологиях образца 1945 года.