Избиение волонтерки кастетом в Житомире: что сделал суд с нападавшим

В Житомире подозреваемый напал на волонтерку прямо у подъезда. В результате женщина очутилась в больнице.

Как сообщила Житомирская областная прокуратура, нападавшего уже задержали. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением заранее заготовленного предмета для причинения телесных повреждений

К теме Ждал у подъезда: в Житомире неизвестный напал на волонтерку

Что установило следствие

Подозреваемым оказался 25-летний житель поселка городского типа в Житомирском районе. Около 17:00 2 ноября он ждал волонтерку возле ее дома. При себе у него был заранее заготовлен предмет, которым нападавший и ударил женщину в лицо. Когда она упала, подозреваемый нанес еще несколько ударов. Поэтому волонтерка получила значительные телесные повреждения.

После этого он оставил не только места преступления, но и место жительства. Нападавший переехал в другую область, где скрывался.

Какая участь постигла нападавшего

Сотрудники окружной прокуратуры и полиции разоблачили подозреваемого. Они задержали нападавшего уже 3 ноября.

После этого с участием прокуроров Житомирской окружной прокуратуры было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения. Согласно решению суда этого нападавшего поместили под стражу без права внесения денежного залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Что рассказала потерпевшая

В настоящее время подозреваемый так и не объяснил правоохранителям свое преступление. Он просто отказался это делать.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина напал на жительницу Житомира. Ирина Коцюба-Пацева занимается волонтерством и преподает в одном из местных университетов. Она поделилась подробностями.

После нападения эту женщину госпитализировали. Она рассказала, что неизвестный ждал ее с кастетом у подъезда. Нападавший 4 раза ударил эту волонтерку в лицо, из-за чего врачам пришлось собирать ее нос по кусочкам.

Новости о других волонтерах