Избиение волонтерки кастетом в Житомире: что сделал суд с нападавшим
Источник:Житомирская областная прокуратура
В Житомире подозреваемый напал на волонтерку прямо у подъезда. В результате женщина очутилась в больнице.
Как сообщила Житомирская областная прокуратура, нападавшего уже задержали. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением заранее заготовленного предмета для причинения телесных повреждений
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Что установило следствие
Подозреваемым оказался 25-летний житель поселка городского типа в Житомирском районе. Около 17:00 2 ноября он ждал волонтерку возле ее дома. При себе у него был заранее заготовлен предмет, которым нападавший и ударил женщину в лицо. Когда она упала, подозреваемый нанес еще несколько ударов. Поэтому волонтерка получила значительные телесные повреждения.
После этого он оставил не только места преступления, но и место жительства. Нападавший переехал в другую область, где скрывался.
Какая участь постигла нападавшего
Сотрудники окружной прокуратуры и полиции разоблачили подозреваемого. Они задержали нападавшего уже 3 ноября.
После этого с участием прокуроров Житомирской окружной прокуратуры было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения. Согласно решению суда этого нападавшего поместили под стражу без права внесения денежного залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование.К слову! В настоящее время подозреваемый так и не объяснил правоохранителям свое преступление. Он просто отказался это делать.
Что рассказала потерпевшая
Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина напал на жительницу Житомира. Ирина Коцюба-Пацева занимается волонтерством и преподает в одном из местных университетов. Она поделилась подробностями.
После нападения эту женщину госпитализировали. Она рассказала, что неизвестный ждал ее с кастетом у подъезда. Нападавший 4 раза ударил эту волонтерку в лицо, из-за чего врачам пришлось собирать ее нос по кусочкам.
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