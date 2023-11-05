Як повідомила Житомирська обласна прокуратура, нападника вже затримали. Йому повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для заподіяння тілесних ушкоджень

До теми Чекав біля під'їзду: у Житомирі невідомий напав на волонтерку

Що встановило слідство

Підозрюваним виявився 25-річний житель селища міського типу у Житомирському районі. Близько 17:00 2 листопада він чекав на волонтерку біля її будинку. При собі в нього був завчасно заготовлений предмет, яким нападник і вдарив жінку в обличчя. Коли вона впала, підозрюваний завдав ще кілька ударів. Через це волонтерка отримала значні тілесні ушкодження.

Після цього він залишив не тільки місця злочину, а й місце постійного проживання. Нападник переїхав до іншої області, де переховувався.

Яка доля спіткала нападника

Співробітники окружної прокуратури та поліції викрили підозрюваного. Вони затримали нападника вже 3 листопада.

Після цього за участі прокурорів Житомирської окружної прокуратури було розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу. Згідно із рішенням суду, цього нападника помістили під варту без права внесення грошової застави. Наразі триває досудове розслідування.

До слова! На цей час підозрюваний так і не пояснив правоохоронцям свій злочин. Він просто відмовився це робити.

Що розповіла потерпіла

Як повідомлялося раніше, невідомий чоловік напав на жительку Житомира. Ірина Коцюба-Пацева займається волонтерством та викладає в одному з місцевих університетів. Вона поділилася подробицями.

Після нападу цю жінку ушпиталили. Вона розповіла, що невідомий чекав на неї з кастетом біля під'їзду. Нападник 4 рази вдарив цю волонтерку в обличчя, через що лікарям довелося збирати її ніс по шматочках.

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