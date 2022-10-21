Угроза наших белорусских соседей может возрасти к весне 2023 года. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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К весне наступления из Беларуси, вероятно, не будет
А к весне нападение маловероятно. Ведь в это время будет продолжаться формирование ударной группировки войск для прорыва украинско-белорусской границы.
Это перспектива будущего при хорошем стечении обстоятельств для России – начиная от мобилизации и заканчивая формируемым вооружением и обеспечением этой группировки российских войск.
– объяснил военный эксперт.
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Британская разведка склоняется к мнению, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. В отчете разведчики упоминают, что Беларусь и Россия осуществляют совместное формирование группировки войск.
Впрочем, по состоянию на сегодняшний день маловероятно, что Россия уже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже привлечены в Украине,
– говорится в сообщении.
При этом в разведке подчеркивают, что белорусские военные, вероятно, сохраняют минимальную возможность осуществлять комплексные операции.
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Угроза нападения из Беларуси: последние новости
- 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что угроза наступления из Беларуси растет. Однако направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы. Таким образом, враг может попытаться перерезать основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.
- Впрочем, советник главы ОП Алексей Арестович убежден, если оккупанты пойдут в наступление из Беларуси на Запад, то есть в направлении Волыни, то это продлится около 18 дней. Арестович заверил, что россияне потерпят неудачу.
- В октябре в Беларуси была замечена переброска белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. При этом ранее фиксировали переброску военной техники Беларуси в направлении страны-агрессора.
- Командование Объединенных сил ВСУ считает, что угроза из Беларуси может возрасти весной. В ООС отметили, что до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления, поэтому ситуация на северных границах нашей страны должна остаться стабильной.