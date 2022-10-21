Загроза від наших білоруських сусідів може зрости до весни 2023 року. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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До весни наступу з Білорусі, ймовірно, не буде

А до весни напад є малоймовірним. Адже в цей час триватиме формування ударного угруповання військ для прориву українсько-білоруського кордону.

Це перспектива майбутнього за гарного збігу обставин для Росії – починаючи від мобілізації та закінчуючи озброєнням та забезпеченням цього угруповання російських військ, що формується,

– пояснив військовий експерт.

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Британська розвідка схиляється до думки, що нове вторгнення до України з території Білорусі малоймовірне. У звіті розвідники згадують, що Білорусь і Росія здійснюють спільне формування угруповання військ.

Утім, станом на зараз малоймовірно, що Росія вже перекинула до Білорусі значну кількість додаткових військ. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже залучені в Україні,

– йдеться у повідомленні.

При цьому в розвідці наголошують, що білоруські військові, ймовірно, зберігають мінімальну спроможність здійснювати комплексні операції.

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