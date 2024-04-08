"Решение есть": в России депутат проговорился, на какую страну Путин может напасть следующей
СМИ публикуют якобы сообщение депутата госдумы России Андрея Гурулева, в котором он уверяет, что после Украины Россия готова напасть на Казахстан и уже имеет соответствующее решение.
В сети распространили голосовое сообщение, которое "приписывают" именно Гурулеву. Мол, депутат посылал это сообщение коллегам из комитета госдумы по обороне.
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"Казахи, насмотревшись на Украину, сильно бз**ть, что они следующие. Просто бз**ть. Но они будут следующие. Они сейчас до**буются. В принципе, думаю, решение уже есть", – якобы заявил военный преступник.
Гурулев заявил о фейке
Андрей Гурулев и ранее допускал крайне агрессивные высказывания в адрес других стран. В этом случае интересна прежде всего ремарка о якобы уже принятом решении.
Кстати, сам Гурулев поспешил откреститься от записи, заявив, что это фейк и попытка расшатать ситуацию с друзьями.
"Друзья мои, есть попытка на разных каналах раскачать ситуацию от моего имени. Вся официальная информация только на моем телеграм-канале. Не верьте, это фейки, попытка расшатать ситуацию с нашими друзьями, которые находятся в Средней Азии", – сказал Гурулев.
Последние угрозы России
- В марте Владимир Путин в очередной раз начал угрожать странам Запада ядерной войной. Таким образом он хочет заставить Запад уговорить Украину сесть за стол переговоров на условиях России. На этом фоне российские пропагандисты начали распространять информацию, что якобы ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Это является ничем иным как частью ядерного шантажа.
- В то же время в США считают все эти заявления безрассудными и безответственными, поскольку именно Россия вторглась на территорию Украины без оправдания.