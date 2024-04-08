"Решение есть": в России депутат проговорился, на какую страну Путин может напасть следующей

СМИ публикуют якобы сообщение депутата госдумы России Андрея Гурулева, в котором он уверяет, что после Украины Россия готова напасть на Казахстан и уже имеет соответствующее решение.

В сети распространили голосовое сообщение, которое "приписывают" именно Гурулеву. Мол, депутат посылал это сообщение коллегам из комитета госдумы по обороне.

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"Казахи, насмотревшись на Украину, сильно бз**ть, что они следующие. Просто бз**ть. Но они будут следующие. Они сейчас до**буются. В принципе, думаю, решение уже есть", – якобы заявил военный преступник.

Гурулев заявил о фейке

Андрей Гурулев и ранее допускал крайне агрессивные высказывания в адрес других стран. В этом случае интересна прежде всего ремарка о якобы уже принятом решении.

Кстати, сам Гурулев поспешил откреститься от записи, заявив, что это фейк и попытка расшатать ситуацию с друзьями.

"Друзья мои, есть попытка на разных каналах раскачать ситуацию от моего имени. Вся официальная информация только на моем телеграм-канале. Не верьте, это фейки, попытка расшатать ситуацию с нашими друзьями, которые находятся в Средней Азии", – сказал Гурулев.

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