У мережі поширили голосове повідомлення, яке "приписують" саме Гурульову. Мовляв, депутат надсилав це повідомлення колегам з комітету держдуми з оборони.

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"Казахи, надивившись на Україну, сильно бз**ть, що вони наступні. Просто бз**ть. Але вони будуть наступні. Вони зараз до**буються. У принципі, думаю, рішення вже є", – начебто заявив військовий злочинець.

Гурульов заявив про фейк

Андрій Гурульов і раніше допускав вкрай агресивні висловлювання на адресу інших країн. У цьому випадку цікава насамперед ремарка про нібито вже ухвалене рішення.

До речі, сам Гурульов поспішив відхреститися від запису, заявивши, що це фейк і спроба розхитати ситуацію з друзями.

"Друзі мої, є спроба на різних каналах розгойдати ситуацію від мого імені. Вся офіційна інформація лише на моєму телеграм-каналі. Не вірте, це фейки, спроба розхитати ситуацію з нашими друзями, які перебувають у Середній Азії", – сказав Гурульов.

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