Готовится ли Китай к вторжению на Тайвань: Черник предположил план Пекина
Руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино утверждает, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году. Это вполне возможное развитие событий, но на него еще можно повлиять.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Россия полностью уничтожила Ялтинскую систему международных отношений. Ее уже нет.
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Что может ожидать мир
Как отметил Черник, мир уже постепенно делится на две части: первая – Глобальный Север с Соединенными Штатами, вторая – Китай и Глобальный Юг.
Однако это все пропишется исключительно через силу и каскад малых, средних и, не дай Бог, одной большой мировой войны. Хотя моя персональная позиция – мы уже в ней находимся. Мы в условном октябре 1939 года,
– сказал Черник.
Решится ли Китай напасть на Тайвань – зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Если там победит на выборах Дональд Трамп и начнет курс на самоизоляцию, тогда представляется, что нападение Китая на Тайвань действительно неизбежно. Но сейчас его еще можно предотвратить.
Китай: последние новости
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина продолжает диалог с Китаем, чтобы там присоединились к предстоящему Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Несмотря на это, Пекин хочет, чтобы туда также добавили и представителей России, которая безосновательно напала на Украину.
- Китайский лидер Си Цзиньпин впервые со времен пандемии посетит другую страну. Он планирует поехать во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.
- В феврале США и Япония провели совместные командно-штабные учения. По данным источников, там впервые назвали Китай гипотетическим врагом. Ранее во время учений враг имел условное название.