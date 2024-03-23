Готовится ли Китай к вторжению на Тайвань: Черник предположил план Пекина

Руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино утверждает, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году. Это вполне возможное развитие событий, но на него еще можно повлиять.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Россия полностью уничтожила Ялтинскую систему международных отношений. Ее уже нет.

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Что может ожидать мир

Как отметил Черник, мир уже постепенно делится на две части: первая – Глобальный Север с Соединенными Штатами, вторая – Китай и Глобальный Юг.

Однако это все пропишется исключительно через силу и каскад малых, средних и, не дай Бог, одной большой мировой войны. Хотя моя персональная позиция – мы уже в ней находимся. Мы в условном октябре 1939 года,

– сказал Черник.

Решится ли Китай напасть на Тайвань – зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Если там победит на выборах Дональд Трамп и начнет курс на самоизоляцию, тогда представляется, что нападение Китая на Тайвань действительно неизбежно. Но сейчас его еще можно предотвратить.

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