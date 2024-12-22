"У нас давно нет транквилизаторов": совместное заявление зоопарков АЗУ о нападении леопарда в Одессе

21 декабря в Одессе леопард напал на работника зоопарка. Полиция была вынуждена открыть огонь по хищнику. Зоозащитники возмущены убийством животного.

Директор заведения Игорь Беляков объяснил, что сначала хищника пытались усыпить, впрочем, эти попытки были безуспешными и только усиливали агрессию животного. В конце концов, леопарда пришлось застрелить, ведь он находился за пределами вольера и представлял угрозу для людей вокруг, передает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление директоров зоопарков АЗУ относительно инцидента в Одесском зоопарке.

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Реакция зоопарков на Одесский инцидент и скандал вокруг него

Однако зоозащитники требуют расследования инцидента. Они указывают на показания правоохранителей в соответствии, к которым животное на момент прибытия полиции находилось в вольере. В организации UAnimals возмущены, что хищника не усыпили. Кроме того, там указывают на ненадлежащее содержание животных в зоопарке.

В ответ на критику зоопарки АЗУ сделали совместное заявление. Они призвали медиа воздержаться от эмоциональных и некомпетентных суждений. Речь идет о том, что в условиях, которые сложились, "работники полиции приняли единственно правильное решение – обезвредить животное, которое несло большую опасность людям".

Относительно того, почему не леопарду не дали снотворного, зоопарки заявили, что уже давно не располагают быстродействующими транквилизаторами, которые крайне необходимы в критических ситуациях.

Для нас всех этот инцидент является еще одним жестким напоминанием о необходимости безоговорочного соблюдения правил техники безопасности,

– отметили директора зоопарков АЗУ.