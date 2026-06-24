Разрушенный мост через Северо-Крымский канал: спутниковые снимки последствий удара

22 и 23 июня ССО нанесли удары по мосту через Северо-Крымский канал. Украинские военные отметили, что это была "стратегическая военно-логистическая артерия оккупантов".

Об этом сообщили "Схемы".

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Каковы последствия атаки ВСУ по мосту?

Журналисты обнародовали спутниковые снимки от 23 июня, на которых видны значительные повреждения моста через Северо-Крымский канал, который недавно подвергся атаке ССО.

Последствия удара по мосту / Фото "Схемы"

Украинские военные утверждают, что этот объект входил в состав транспортного коридора, который использовался для перемещения грузов, ресурсов и военно-материального обеспечения.

Речь идет о двух ключевых логистических функциях:

снабжение с территории России через Крым для обеспечения группировки войск на южном направлении;

внутренние перевозки на полуострове для поддержания работы оккупационной военной инфраструктуры.

Что известно об операции ССО?

Подразделения Middle Strike во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное.

Российские военные использовали мост для перевозки личного состава и обеспечения логистики. В результате удара ВСУ у противника, вероятно, возникнут серьезные проблемы с доставкой боеприпасов и техники.

В ночь на 22 июня дроны ССО нанесли точные удары по мосту: повреждено железнодорожное полотно и разрушен один из его пролетов.

Партизаны сообщили, что после атаки враг сразу направил специальную железнодорожную ремонтную технику, после чего был начат второй этап операции. В ночь на 23 июня украинские БПЛА нанесли повторные удары по ремонтной технике и остаткам моста.