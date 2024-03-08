На Буковине двое мужчин совершили наезд на работника ТЦК и избили его обухом топора

В Черновицкой области местные нанесли телесные повреждения работнику военкомата. Полиция начала досудебное расследование обстоятельств инцидента.

Происшествие случилось вчера, 7 марта, в селе Плоская возле КПП "Горлеча". Там двое мужчин напали на военного.

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Что произошло

Сначала водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. После мужчина, выполнив разворот, остановился и ударил обухом его в предплечье.

Другой нарушитель тоже ударил обухом топора в плечо военнослужащему. Затем оба злоумышленника повредили автомобиль работника военкомата. Они побили лобовое стекло и боковые окна. Совершив противоправные действия, мужчины скрылись.

Известно, что работник ТЦК получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Его нападающим скрыться от правосудия не удалось. Правоохранители их немедленно вычислили. Обидчиками военного оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Сейчас обоих задержали.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

На Закарпатье ромы избили работника военкомата

В сети появилось видео, на котором несколько мужчин избивают военного. По словам журналиста Виталия Глаголы, это событие произошло в Мукачево. Он заявил, что ромы избили представителя ТЦК.

В местной полиции отреагировали на видеозапись, на которой зафиксирована драка мужчин. Там подтвердили, что пострадавшим оказался военнослужащий. Предварительно, конфликт возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью мужчины. Это дело будут расследовать по статье о хулиганстве.