В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В Шацке военнообязанный напал на работника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Инспектор Сектора коммуникации Нацполиции Волыни Марина Балдич рассказала детали инцидента. По ее словам, в Шацке 51-летний военнообязанный нанес телесные повреждения 40-летнему офицеру группы оповещения районного ТЦК.

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Начали уголовное производство

В полиции начали уголовное производство по факту насилия в отношении должностного лица. Мужчине, который напал, грозит от 3 до 5 лет лишения воды.

Больше никаких деталей неизвестно. Причины нападения не называли.

Время от времени в Украине появляются истории нападений военнообязанных на работников центров территориального комплектования и социальной поддержки, ведь некоторые военнообязанные готовы на все, чтобы избежать мобилизации.

В частности, в Черновицкой области при попытке незаконно пересечь границу задержали мужчину, который попытался задушить работника ТЦК. Сведения о событии внесли в реестр досудебных расследований по статье "Хулиганство". Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить степень тяжести ранений военнослужащего.