В Сиднее мужчина напал с ножом на священника: толпа хотела линчевать обидчика

Во время богослужения в Сиднее мужчина с ножом напал на священника. Несколько человек получили ранения, а самого мужчину задержали.

Инцидент произошел в церкви в районе Уокли, примерно в 30 километрах к западу от центрального делового района Сиднея. После нападения под церковью собралось разъяренная толпа, успокаивать которую пришлось полиции и спецназу.

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Детали инцидента

Служба транслировалась в соцсетях в прямом эфире, и нападение попало на видео. На кадрах видно, как во время проповеди мужчина подбегает к священнику, бьет его ножом, после чего тот падает, а нападавший продолжает наносить удары. На помощь жертве подбегают несколько верующих.

Момент нападения на священника во время служения / Скриншот с видео

По этическим соображениям мы не можем показать Вам полное видео нападения. Однако соответствующий ролик вы можете найти по ссылке.

Отмечается, что жертвой нападения стал епископ Ассирийской православной церкви Мар Мари Эммануил. Мужчина получил 10 ножевых ранений. В Австралии он известен своим ультраконсерватизмом. Например, он публично высказывается против ЛГБТК, а во время пандемии был активным ковид-диссидентом.

Кроме священника, в церкви пострадали четыре человека. Двух из них доставили в больницу с многочисленными рваными ранами. Самого нападавшего задержали прямо в церкви.

На этом все не закончилось

Впоследствии после инцидента перед церковью собралась сотни разъяренных людей. Они стремились линчевать нападающего, а СМИ утверждают, что мужчине отрезали пальцы. Полицейский вертолет, тактическое подразделение и десятки офицеров в форме несколько часов противостояли толпе.

Противостоять толпе пришлось полиции и спецназу / WOLTER PEETERS

Офицеры спецназа щитами оттеснили толпу от церкви и прилегающих улиц.

Толпа нападала на нас, бросал вещи и был агрессивным, когда мы пытались помочь их епископу. Я сказал им: "Мы вам не враги",

– рассказывал один из правоохранителей.

На некоторое время отделение неотложной помощи Ливерпульской больницы было закрыто для общественности в качестве меры пресечения.

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