Зеленский подтвердил удар по Тюменской области: дроны могут преодолевать расстояние до 3 тысяч километров

Украинские дроны дальнего действия продолжают эффективно наносить удары по вражеским целям всё глубже в тылу России. На этот раз 20 июня дроны добрались до Тюменской области страны-агрессора.

Об атаке сообщил президент Зеленский в своём вечернем обращении.

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Что сказал глава государства об ударе по Тюмени?

По его словам, под прицелом оказался объект нефтеперерабатывающей инфраструктуры, расположенный более чем в 2000 километрах от украинской границы.

Президент отметил, что были задействованы новые модернизированные FPV-дроны, способные поражать цели на расстоянии до 3000 километров.

Он также поблагодарил инженеров украинской компании Fire Point за достойный ответ на вражеские обстрелы.

План украинских дальнобойных санкций выполняется,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о якобы отраженной атаке БПЛА на Тюменский НПЗ. Ситуацию он назвал контролируемой.

Где находится Тюмень: смотрите на карте

В то же время местные жители сообщали о взрывах и значительном скоплении пожарной техники вблизи завода. В регионе объявили воздушную тревогу, а аэропорт Тюмени временно приостановил работу, что привело к задержкам рейсов.

Стоит отметить, что к украинским атакам уже привыкли и москвичи. Под утро 18 июня Силы обороны Украины атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от МКАД и примерно в 15 километрах от Кремля.

В сети появились видео мощного взрыва, после которого часть конструкции резервуара для нефтепродуктов взлетела в воздух, а на месте разразился масштабный пожар с густым черным дымом.

Украинская сторона рассматривает такие удары как часть стратегии по ослаблению нефтяной отрасли страны-агрессора. В Киеве подчеркивают, что подобные атаки демонстрируют уязвимость ранее защищенных объектов, тогда как в Москве официально отрицают изменение ситуации на фронте и в воздушном пространстве.