Польские правоохранители задержали двух нападавших. Им уже избрана мера пресечения. Об этом в среду в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач.

Как наказали нападавших во Вроцлаве?

Суд арестовал обоих мужчин на три месяца. У их адвокатов будет неделя, чтобы обжаловать это решение.

По словам Длубача, сбор доказательств по делу продолжается. Третьего подозреваемого в нападении на украинцев пока еще не задержали.

Напомним, что уже на следующий день после инцидента правоохранители задержали двух нападавших. Один из них пытался сбежать из города, но ему помешали бойцы антитеррористического подразделения полиции.

По данным СМИ, задержанными являются 27-летний Томаш и 45-летний Адам. Один из них ранее был судим, другой связан с футбольными хулиганами. Оба также участвуют в турнирах по смешанным единоборствам.

Как пишет TVP Info, во вторник прокуратура Вроцлава предъявила Адаму и Томашу обвинение в избиении и нападении на почве национальной ненависти. Также Адаму инкриминируют повторное совершение преступления. Ему грозит до 7,5, а напарнику – 5 лет лишения свободы.

Защитник Адама, адвокат Матеуш Кроликевич, заявляет, что его клиент не признает выдвинутых обвинений. Он утверждает, что это был спор, не связанный с вопросами национальности.

Видео с избиением украинской пары вызвало резонанс. На нем видно, как трое мужчин сначала избивают парня, а затем нападают на девушку. По словам матери пострадавшей, причиной стал украинский акцент. Девушка получила серьезные травмы шеи, ей наложили швы. У нее и ее парня также подозревают сотрясение мозга.

В последнее время в Польше участились случаи враждебного отношения к украинцам.

Так, мужчина напал на двух украинских строителей недалеко от города Скавина. На видео видно, как он оскорбляет украинцев, выкрикивает ксенофобские оскорбления, а затем начинает драку. Украинцы обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело по фактам угроз и возможной дискриминации по национальному признаку.

Недавно польская прокуратура предъявила обвинение 54-летнему мужчине, который в городском автобусе в Бельско-Бяле оскорблял гражданок Украины, среди которых были две 11-летние девочки.

В Лодзи полиция разыскивает мужчину, который жестоко избил прохожего, приняв его за украинца.

Во Вроцлаве группа молодых людей жестоко избила 19-летнего украинца после того, как услышала, что он разговаривает по телефону на украинском языке.