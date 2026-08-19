В Польше задержали двух человек, которые на днях напали на украинских детей

14 августа в польском Быдгоще двое людей напали на украинских детей. Нападавшие уже задержаны.

Об этом 18 августа сообщило издание Onet.

Что известно о нападении на детей в Быдгоще

Полиция задержала двух человек. Это – 46-летняя женщина и 34-летний мужчина. Их допрашивают в полицейском участке Быдгоща.

Нападение произошло в пятницу около 17:00 в парке на улице Любельской Унион в Быдгоще.

Жертвами стали 14-летняя девочка и 12-летний мальчик из Украины. Мать детей в тот же день позвонила в полицейский участок, но подала официальное заявление только в понедельник.

По данным полиции, взрослые оскорбляли детей, в частности, из-за их национальности. Нападавшие прибегли к физическому насилию, а также уничтожили игрушечный дрон и бросили обломки в ребенка.

Еще до задержания подозреваемых к ним обратился премьер Туск на пресс-конференции. Он предложил им обратиться за юридической помощью и добровольно явиться в полицейский участок.

Вы можете обратиться к знакомому адвокату, если он у вас есть. Вам будет гораздо лучше, если вы сегодня обратитесь в полицию. Ваша ситуация будет намного хуже, когда вас поймают в конце недели, и вы будете отвечать за содеянное. Это бесплатный, искренний юридический совет от меня", – сказал премьер-министр.