Про це 18 серпня написало видання Onet.

Що відомо про напад на дітей у Бидгощі

Поліція затримала двох осіб. Це – 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Їх допитують у поліцейській дільниці Бидгоща.

Напад стався у п'ятницю близько 17:00 у парку на вулиці Любельської Унії в Бидгощі.

Жертвами стали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик з України. Мати дітей того ж дня зателефонувала до поліцейської дільниці, але подала офіційну заяву лише в понеділок.

За даними поліції, дорослі ображали дітей, зокрема, через їхню національність. Нападники вдалися до фізичного насильства, а також знищили іграшковий дрон та кинули уламки в дитину.

Ще перед затриманням підозрюваних до них звернувся прем'єр Туск на пресконференції. Він запропонував їм звернутися за юридичною допомогою та добровільно з'явитися до поліцейської дільниці.

Ви можете звернутися до знайомого адвоката, якщо він у вас є. Вам буде набагато краще, якщо ви сьогодні звернетеся до поліції. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли вас спіймають наприкінці тижня, і ви будете відповідати за те, що ви скоїли. Це безкоштовна, щира юридична порада від мене", – казав прем'єр-міністр.