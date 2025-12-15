Проходил реабилитацию, а оказался в реанимации: на Львовщине жестоко избили военного
- Во Львовской области задержан мужчина по подозрению в избиении военнослужащего.
- Инцидент произошел на днях в Яворовском районе.
Во Львовской области полиция задержала мужчину по подозрению в жестоком избиении жителя соседнего села, который является военнослужащим. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.
А подозреваемому грозит лишение свободы до 8 лет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на местную полицию.
Что известно о нападении на военнослужащего?
По информации правоохранителей, инцидент произошел 12 декабря около 18:20 возле магазина в одном из сел Яворивского района.
Тогда между 42-летним местным жителем и 25-летним мужчиной из соседнего села возник конфликт, в результате которого младший несколько раз ударил старшего по голове.
Подозреваемый в избиении военного / Фото Нацполиции
Медики диагностировали у пострадавшего, который находился на реабилитации, субдуральное кровоизлияние. Сейчас он находится в отделении реанимации.
Следователи объявили задержанному подозрение в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Подобные инциденты за последнее время
9 декабря во Львовской области мужчина мобилизационного возраста напал на группу оповещения и ударил одного из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток". Пострадавшего госпитализировали.
Нападавшего, 52-летнего жителя Стрыя, задержали, ему грозит до 5 лет заключения.
Также недавно в Ивано-Франковской области ГБР задержало руководителя районного ТЦК по подозрению в избиении и унижении военнообязанных. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет за превышение власти в условиях военного положения.
В начале ноября в Печерском районе Киева двое мужчин напали на военнослужащего, угрожая ножом и отверткой. Они требовали деньги, телефон и павербанк.