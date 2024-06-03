Избиение украинских волонтеров в Чехии: полиция задержала вероятных нападавших

В субботу, 1 июня, группа россиян напала на украинских волонтеров в центре Праги. Местная полиция заявила о задержании нарушителей.

Накануне в сети появилось видео, на котором зафиксировано позорное поведение россиян в центре Праги. Граждане страны-агрессора с кулаками набросились на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

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Хулиганы задержаны

3 июня в пресс-службе чешской полиции сообщили, что нападавших задержали в аэропорту Праги. Речь идет о четырех лицах.

Кроме того, известно, что местные следователи возбудили уголовное дело против россиян по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. Дополнительную информацию в полиции не предоставили, объясняя, что досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, что об инциденте в центре чешской столицы рассказала представительница волонтерской организации Prague Maidan в сети "Х". Отмечается, что драка произошла на Старомнестской площади. Волонтеры находятся там каждую субботу и собирают донаты на помощь Украине.

Очевидно, именно этот факт задел группу россиян, и они устроили драку.

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