Россия нанесла удар дронами по Николаеву: каковы последствия и есть ли пострадавшие

Оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг нанес удары беспилотниками по Николаеву и области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Каковы последствия российской атаки?

Россия 12 и в ночь на 13 июня атаковала Николаев. По состоянию на 7:00 известно о 2 раненых в городе: 44-летней женщине, которую сразу госпитализировали, и 25-летнем мужчине. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Острую реакцию на стресс перенес 10-летний мальчик. Врачи оперативно оказали ему помощь. Также в результате вражеских ударов разрушениям подвергся частный дом.

Оккупанты впоследствии атаковали и Николаевский район. Враг запустил 2 ударных БПЛА типа "Молния". В результате атаки в селе Благодатное ранения получил 35-летний мужчина. Пострадавшего сразу госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

В селе Дмитровка в результате ударов дронов повреждены окна в многоквартирном доме. К счастью, пострадавших нет. Также россияне дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую общину.

Когда еще оккупанты атаковали Николаев и область?

Ночью 12 июня Россия атаковала Николаев "Шахедами". Под ударами оказался частный сектор в одном из районов города. В результате атаки были ранены три человека. В частности, супружеская пара: 40-летняя женщина и 39-летний мужчина, а также их 18-летняя дочь.

Вечером в понедельник, 1 июня, в Николаеве прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении областного центра с востока двигалась группа вражеских беспилотников.

Утром 22 мая российские ударные дроны атаковали Николаев. В городе слышалась серия взрывов. Осколки российских дронов повредили административное здание больницы. Зафиксировано 11 выбитых окон и поврежденная крыша. Их ремонтируют коммунальщики. Обходится без пострадавших